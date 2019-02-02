На западе Москвы перевернулся мусоровоз: пострадал водитель

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-02T10:41:17+03:00

В результате ДТП большая часть отходов высыпалась из кузова и оказалась на обочине [видео]

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В Очаково-Матвеевском районе на западе Москвы произошла авария с участием мусоровоза марки Scania. Многотонная машина, доверху груженая отхода перевернулась во время следования по улице генерала Дорохова. По предварительной информации, мусоровоз наехал на препятствие, что и стало причиной ДТП.

Известно, что в результате случившегося пострадал один человек - сам водитель. Как сообщают очевидцы, мужчина отказался ехать в больницу, поэтому медицинская помощь была оказана на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689642" frameborder="0"></iframe> В Москве на улице Генерала Дорохова перевернулся мусоровоз.

На кадрах ролика, переданного в распоряжение "КП" ливкорром, видно, что в результате аварии большая часть мусора высыпалась из кузова на обочину, а также перегородила тротуар.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в первый день января в Феодосии. Там мусоровоз, по каким-то причинам, вылетел на обочину и перевернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU