На западе Москвы перевернулся мусоровоз: пострадал водитель
В Очаково-Матвеевском районе на западе Москвы произошла авария с участием мусоровоза марки Scania. Многотонная машина, доверху груженая отхода перевернулась во время следования по улице генерала Дорохова. По предварительной информации, мусоровоз наехал на препятствие, что и стало причиной ДТП.
Известно, что в результате случившегося пострадал один человек - сам водитель. Как сообщают очевидцы, мужчина отказался ехать в больницу, поэтому медицинская помощь была оказана на месте.
В Москве на улице Генерала Дорохова перевернулся мусоровоз.
На кадрах ролика, переданного в распоряжение "КП" ливкорром, видно, что в результате аварии большая часть мусора высыпалась из кузова на обочину, а также перегородила тротуар.
Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в первый день января в Феодосии. Там мусоровоз, по каким-то причинам, вылетел на обочину и перевернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU