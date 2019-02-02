Террористы напали на штаб КСИР в Иране: погиб один военный

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-02T12:36:33+03:00

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Двое боевиков напали на штаб иранского ополчения "Басидж", входящего в состав элитного Корпуса стражей исламской революции, и убили одного из военнослужащих. Инцидент произошел в городе Никшехр провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Жертвой нападения стал один человек, еще пятеро ранены. Двое из них находятся в критическом состоянии - понадобились операции.

Согласно данным агентства Mehr, ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка "Джаиш аль-Адль", которая была основана членами суннитской вооруженной организации "Джундалла", связанной с запрещенной в России "Аль-Каидой".

За нападение ответственны два боевика. В настоящий момент их поисками занимаются иранские правоохранители и военные.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце января на территории этой же провинции был совершен теракт. Террористы-смертники привели бомбу в действие близ полицейского участка. Сообщалось о четырех раненных.

ИСТОЧНИК KP.RU