2019-02-02T12:52:03+03:00
Политика

Путин поручил создать гиперзвуковую ракету средней дальности

Президент указал на то, что США уже давно нарушают ДРСМД, а значит и Россия может его соблюдать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил приступить к созданию новых вооружений, в частности, гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Такое решение было принято на фоне заявлений США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что власти уже не первый год фиксируют нарушения пунктов соглашения Вашингтоном. Так, достоверно известно, что американцы приступили к созданию и производству запрещенных вооружений.

В качестве ответных мер глава ведомства предложил в ближайшие месяцы начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перепривязке и использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте, а также перейти к созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - цитирует ТАСС Путина.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве пообещали зеркально отвечать на действия Вашингтона в данном вопросе. Так, например, Россия последовала примеру США и тоже приостановила участие в ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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