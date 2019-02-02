Иран продемонстрировал новую крылатую ракету дальнего действия

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-02T13:10:30+03:00

"Ховейзе" способна летать на малых высотах, а потому возможность ее перехвата довольно низкая

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Иранские власти представили новую крылатую ракету дальнего действия класса "земля — земля", которая получила название "Ховейзе". Демонстрация вооружения состоялась в субботу, 2 февраля, на выставке военных достижений в Тегеране. Мероприятие приурочено к 40-ой годовщине победы в стране Исламской революции.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, новая ракета может быть подготовлена к пуску в самые кратчайшие сроки. К тому же она отличается "высокой эффективностью" и способна перемещаться предельно низко к земле, что снижает возможность ее перехвата.

В ведомстве уточнили, что разработкой вооружения занимались специалисты компании Aerospace Industries Organization. Благодаря их стараниям, ракета способна летать на расстояние более 1300 км, передает Press TV.

Сайт kp.ru писал о том, что в России, тем временем, также объявили о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Ранее такие разработки были под запретом из-за ДРСМД, однако накануне США приостановили свое участие в двустороннем соглашении - Москва поступила зеркально.

ИСТОЧНИК KP.RU