В Госдуме предложили лишать имущества нарушителей росийских границ

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-02T13:28:52+03:00

Действующее законодательство предусматривает конфискацию лишь тех вещей, которые были получены человеком в результате совершения преступления

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В Государственной думе предложили наказывать нарушителей российских границ конфискацией имущества. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Александр Шерин.

По его словам, речь идет о введении уголовно-правовой меры, представляющей собой "принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица". Депутат указывает на то, что данная норма является единственным видом санкции, которая предписана международным правом как обязанность государства.

"В настоящее время возможности применения такой специальной конфискации весьма ограничены, так как речь идёт в основном лишь об имуществе, полученном осуждённым в результате совершения преступления, о доходах, полученных от этого имущества, а также об орудиях и иных средствах совершения преступления, принадлежащих обвиняемому", - передает телеканал RT со ссылкой на документ.

Шерин считает, что данную норму необходимо расширить, ведь зачастую граница нарушается с использованием различных средств передвижения. Отмечается, что документ уже направлен на заключение в Верховный суд России и правительству.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме предложили также сразу приучать детей к хорошему алкоголю.

ИСТОЧНИК KP.RU