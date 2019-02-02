2019-02-02T13:28:52+03:00
Общество

В Госдуме предложили лишать имущества нарушителей росийских границ

Действующее законодательство предусматривает конфискацию лишь тех вещей, которые были получены человеком в результате совершения преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Нарушителей российских границ предложили лишать имуществаНарушителей российских границ предложили лишать имуществаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Государственной думе предложили наказывать нарушителей российских границ конфискацией имущества. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Александр Шерин.

По его словам, речь идет о введении уголовно-правовой меры, представляющей собой "принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица". Депутат указывает на то, что данная норма является единственным видом санкции, которая предписана международным правом как обязанность государства.

"В настоящее время возможности применения такой специальной конфискации весьма ограничены, так как речь идёт в основном лишь об имуществе, полученном осуждённым в результате совершения преступления, о доходах, полученных от этого имущества, а также об орудиях и иных средствах совершения преступления, принадлежащих обвиняемому", - передает телеканал RT со ссылкой на документ.

Шерин считает, что данную норму необходимо расширить, ведь зачастую граница нарушается с использованием различных средств передвижения. Отмечается, что документ уже направлен на заключение в Верховный суд России и правительству.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме предложили также сразу приучать детей к хорошему алкоголю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморские пограничники задержали японское рыболовецкое судно
Эксперт рассказал, стоит ли Венесуэле опасаться колонизации со стороны США
Иран продемонстрировал новую крылатую ракету дальнего действия
Путин поручил создать гиперзвуковую ракету средней дальности
Террористы напали на штаб КСИР в Иране: погиб один военный
Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Выжившие при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки напуганы разрывом ДРСМД
Ирина Усок знала об ордере на задержание, но все равно полетела в США
Гуайдо заявил о желании построить взаимовыгодные отношения с Китаем
На западе Москвы перевернулся мусоровоз: пострадал водитель
Володин потратил почти 40 миллионов рублей на благотворительность
Видео прорыва дамбы в Бразилии появилось в сети