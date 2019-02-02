Приморские пограничники задержали японское рыболовецкое судно

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-02T14:03:11+03:00

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Приморские пограничники задержали и сопроводил в Находку японское рыболовецкое судно, экипаж которого занимался промыслом краба. Об этом сообщили в министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства островного государства.

По словам представителя ведомства Ёсихисы Нагаты, речь идет о судне под названием "Нисино-мару-68".

"Это произошло утром 30 января в Японском море. На судне находится 10 человек, все они здоровы", — сказал чиновник.

При этом он уточнил, что, по утверждениям российской стороны, рыбаки занимались промыслом в исключительной экономической зоне РФ, в ином случае их бы не стали задерживать. Подробности инцидента выясняются, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года российские пограничники задержали также украинское судно. В моторном катере "Тунец" было обнаружено свыше 240 кг рыбы, в том числе 17 особей запрещенного к вылову судака.

ИСТОЧНИК KP.RU