2019-02-02T14:03:11+03:00
Происшествия

Приморские пограничники задержали японское рыболовецкое судно

Моряки занимались промыслом краба в исключительной экономической зоне России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судно занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне РФСудно занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне РФФото: REUTERS
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Приморские пограничники задержали и сопроводил в Находку японское рыболовецкое судно, экипаж которого занимался промыслом краба. Об этом сообщили в министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства островного государства.

По словам представителя ведомства Ёсихисы Нагаты, речь идет о судне под названием "Нисино-мару-68".

"Это произошло утром 30 января в Японском море. На судне находится 10 человек, все они здоровы", — сказал чиновник.

При этом он уточнил, что, по утверждениям российской стороны, рыбаки занимались промыслом в исключительной экономической зоне РФ, в ином случае их бы не стали задерживать. Подробности инцидента выясняются, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года российские пограничники задержали также украинское судно. В моторном катере "Тунец" было обнаружено свыше 240 кг рыбы, в том числе 17 особей запрещенного к вылову судака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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