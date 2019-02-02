2019-02-02T14:19:49+03:00
Происшествия

При пожаре в роддоме в Долгопрудном пострадала одна женщина

Причиной пожара в роддоме в Долгопрудном стало короткое замыкание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При пожаре в роддоме в Долгопрудном пострадал один человекПри пожаре в роддоме в Долгопрудном пострадал один человекФото: Олег УКЛАДОВ
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Небольшой пожар в роддоме в Долгопрудном возник в эту субботу, 2 февраля. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в родильном отделении центральной городской больницы. Причиной пожара стало короткое замыкание, которое спровоцировали тление утеплителя на площади около 5 квадратных метров.

"Из здания были эвакуированы 18 женщин, десять детей и семь медицинских работников", - сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту пожар удалось полностью ликвидировать. К тушению были привлечены 59 человек и 17 единиц техники. После проверки помещений всех ранее эвакуированных сотрудников и пациентов пустили в родильное отделение. Его работа полностью возобновлена.

Между тем, как сообщает ТАСС, одна женщина все же пострадала в результате происшествия. Она отравилась продуктами горения при пожаре, но была отпущена после медицинского осмотра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в январе пожар вспыхнул также в общежитии Российского государственного социального университета в Москве. Тогда никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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