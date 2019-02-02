2019-02-02T15:01:35+03:00
Политика

Лавров заявил, что США нарушают ДРСМД еще с 1999 года

Однако Россия прикладывала все силы для сохранения договора в рамках поддержания стабильности в мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, согласно имеющимся в распоряжении российских властей сведениям, Соединенные Штаты начали нарушать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности еще 20 лет назад.

"По нашим данным, этот бессрочный договор Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования", - рассказал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что после американцы перешли на использование ракет-мишеней для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года начали размещать пусковые установки в Европе. Речь идет о механизмах, способных запускать ракеты средней дальности типа "Томагавк" без каких-либо модификаций. Сейчас такие установки имеются в Румынии, в ближайшее время они появятся также в Польше и в Японии.

"Мы стремились сделать все, чтобы этот Договор спасти, эти попытки были американцами торпедированы и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который, конечно же, мы принять не можем", - приводит спецкор "КП" Дмитрий Смирнов слова Лаврова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу США объявили о приостановке участия в ДРСМД. Россия приняла зеркальные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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