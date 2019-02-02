В Турции задержаны четверо террористов ИГ*

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-02T15:03:33+03:00

Боевики пытались незаконно пересечь границу с Сирией, чтобы сбежать из страны

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В Турции задержали четырех членов террористической группировки "Исламское государство"*, которые пытались незаконно пересечь границу с Сирией, чтобы сбежать за рубеж.

Инцидент произошел в районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке республики. После задержания нарушителей допросили и выяснилось, что одна из них - женщина по имени Фериде Самур, находится в розыске по "красному бюллетеню" Интерпола, который фактически является международным ордером на арест.

Остальные боевики также подозреваются в причастности к деятельности террористических организаций, передает агентство Anadolu.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в России была раскрыта целая подпольная сеть по финансированию радикального исламизма. За все время своей деятельности злоумышленники перевели на счета боевиков не менее 38 миллионов рублей.

* - запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU