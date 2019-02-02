2019-02-02T15:10:36+03:00
Политика

Кремль ответил на слова Трампа о новом ДРСМД

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва больше не будет инициировать никаких переговоров
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В субботу, 2 февраля, в Кремле ответили на слова президента США Дональда Трампа о новом Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва больше не будет инициировать никаких переговоров по данному вопросу. Между тем, по словам представителя Кремля, наша страна готова рассмотреть предложения американской стороны.

«Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (Трамп) хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля хозяин Белого дома официально заявил о выходе США из ДРСМД. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают наладить прекрасные отношения с РФ, а также заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

А ранее в субботу президент РФ Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона. Другими словами, Россия вслед за США приостановила действие соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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