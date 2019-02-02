СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-02T15:52:59+03:00

Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей Фото: кадр с видео

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В субботу, 2 февраля, массовое ДТП случилось на 194-м километре трассы М-4 «Дон» в Тульской области. Там столкнулись сразу десять машин.

Очевидцы уже поделись с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. Судя по этой записи, среди участников аварии есть как легковые автомобили, так и огромные фуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689663" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП с участием 10 машин произошло на 194 км трассы М4 в Тульской области.

Как отмечают свидетели случившегося, причиной ДТП стали скользкие дороги. Дело в том, что в субботу с самого утра в регионе идет ледяной дождь.

Кстати, отметим, дорожно-транспортные происшествия в Тульской области не редкость в последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 31 января на 104-м километре автодороги «Кашира - Серебрянные Пруды - Кимовс к- Узловая» случилось двойное ДТП. Тогда «ВАЗ 2114» столкнулся с BMW. От удара последний отлетел в стоящий на обочине Lexus.

ИСТОЧНИК KP.RU