2019-02-02T16:12:55+03:00
Политика

Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет

Как считают в российском оборонном ведомстве, Вашингтон решил выйти из соглашения еще в 2017 году
Дарья ИВАШКИНА
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США начали готовить производство запрещенных ДРСМД ракет два года назадСША начали готовить производство запрещенных ДРСМД ракет два года назадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 февраля, в министерстве обороны РФ заявили, что США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще два года назад. Кроме того, по имеющимся в российском оборонном ведомстве неопровержимым данным, тогда же Вашингтон начал готовить и производство запрещенных соглашением снарядов.

В частности, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon, расположенном в американском городе Тусон (штат Аризона), стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей. «В результате за два последних года площадь завода увеличилась на 44% - с 55-ти до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек», - говорится в заявлении Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Также там отмечается, что еще одним доказательством того, что США уже давно решили отказаться от ДРСМД, является тот факт, что в ноябре 2017 года американский конгресс выделил Пентагону 58 миллионов долларов «на разработку наземной ракеты средней дальности».

«Характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал о желании своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Однако наша страна с этими обвинениями категорически не согласна: в Москве уже неоднократно говорили о том, что РФ неукоснительно соблюдает договор. Между тем 1 февраля хозяин Белого дома уже официально заявил об отказе от ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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