2019-02-02T16:37:43+03:00
Политика

Порошенко опубликовал декларацию о доходах

Согласно этому документу, президент Украины заработал $709 тысяч дивидендов и процентов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию о доходах. Как стало известно, в минувшую пятницу, 1 февраля, он задекларировал 19,675 миллиона гривен (709 тысяч долларов).

В частности, как следует из данных Единого реестра деклараций, глава незалежной задекларировал 18 550 829 гривен (668,7 тысячи долларов), полученных в качестве дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Еще 1 125 126 гривен (около 40 тысяч долларов) составили проценты от вкладов в «Международном инвестиционном банке» (МИБ).

При этом еще 336 тысяч гривен (12,2 тысячи долларов) - это официальная зарплата нынешнего украинского лидера, а 172 тысячи гривен (6,2 тысячи долларов) - деньги, полученные от продажи имущества.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале января Порошенко задекларировал 574 миллиона гривен (около 20 миллионов долларов) доходов. Как отмечалось, большую часть этих денег политик заработал на дивидендах от инвестиционного банка «Ротшильд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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