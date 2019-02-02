Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию о доходах. Как стало известно, в минувшую пятницу, 1 февраля, он задекларировал 19,675 миллиона гривен (709 тысяч долларов).
В частности, как следует из данных Единого реестра деклараций, глава незалежной задекларировал 18 550 829 гривен (668,7 тысячи долларов), полученных в качестве дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Еще 1 125 126 гривен (около 40 тысяч долларов) составили проценты от вкладов в «Международном инвестиционном банке» (МИБ).
При этом еще 336 тысяч гривен (12,2 тысячи долларов) - это официальная зарплата нынешнего украинского лидера, а 172 тысячи гривен (6,2 тысячи долларов) - деньги, полученные от продажи имущества.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале января Порошенко задекларировал 574 миллиона гривен (около 20 миллионов долларов) доходов. Как отмечалось, большую часть этих денег политик заработал на дивидендах от инвестиционного банка «Ротшильд».
ИСТОЧНИК KP.RU
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