Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-02T17:20:44+03:00

Как уточнили в дипмиссии, в настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции Алисы Толкачевой

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В субботу, 2 февраля, стало известно о задержании на Кипре бывшего мэра Тулы Алисы Толкачевой. Причем эту информацию уже подтвердили в посольстве РФ, уточнив, что женщина была задержана по запросу российских властей. Также в дипмиссии подчеркнули, что в настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции экс-чиновницы.

«Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске. Полиция Кипра ее задержала, сейчас она находится в тюрьме, и рассматривается вопрос о ее экстрадиции в Россию», - сказала пресс-секретарь диппредставительства нашей страны на Кипре Алла Канаева «Интерфаксу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Алиса Толкачева, на которую в России заведено в общей сложности шесть уголовных дел, являлась главой Тулы с марта 2010-го по март 2011 года. А в октябре 2017 года было принято решение о ее заочном аресте: в нашей стране она обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU