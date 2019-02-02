Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-02T17:24:19+03:00

В московской полиции эту информацию пока не подтверждают Фото: Олег ЗОЛОТО

Очевидцы сообщили, что в побоище принимают участие около 60 человек

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Днём в субботу, 2 февраля, появились сообщения о массовой драке, которая происходит неподалёку от станции метро «Партизанская». Очевидцы сообщили СМИ, что в потасовке принимают участие две группы футбольных фанатов - общей численностью около 60 человек.

Однако в московской полиции эту информацию пока не подтверждают.

- Мы сейчас проверяем появившуюся в прессе информацию о драке на востоке Москвы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - На место отправлен наряд. Однако в течение последних суток на службу 102 не было зарегистрировано ни одного звонка о похожих событиях в этом районе столицы.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, самая крупная за последний год драка с участием футбольных фанатов произошла в ноябре 2018-го. Тогда большая группа болельщиков ЦСКА атаковала гостиницу, в которой разместились фанаты итальянской команды «Рома» - они приехали на матч Лиги чемпионов. Несколько человек получили повреждения, во время стычки в отеле разбили пару окон. В декабре полиция задержала лидеров фанатской группировки ЦСКА White Horse. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU