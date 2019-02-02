СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-02T17:39:35+03:00

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В субботу, 2 февраля, появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера».

На записи можно увидеть три немецких подлодки U-23,U-20, U-19, которые затонули в 1944 году и местонахождение которых долгое время было неизвестно. Также в ролике, опубликованном телеканалом TRT Haber, рассказывается история поисков субмарин времен Второй мировой войны.

Появилось новое видео потерянного флота Гитлера у берегов Турции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подводные лодки обнаружил турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай. Сделать это ему удалось благодаря карте, на которой командир U-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег. В результате после четырех лет поисков выяснилось, что сама U-23 лежала недалеко от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 находились около берегов Стамбула.

ИСТОЧНИК KP.RU