В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны

СЕГОДНЯ 17:58 2019-02-02T17:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу сурок Фил - знаменитый предсказатель погоды - не увидел своей тени, предсказав таким образом скорое наступление весны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689683" frameborder="0"></iframe> Сурок Фил предсказал погоду.

Стоит отметить, что 2 февраля в США отмечается День Сурка. При этом по традиции в этот день тысячи туристов съезжаются в американский город Панксатони (штат Пенсильвания), где и обитает знаменитый сурок.

Этот год не стал исключением: толпы людей вновь собрались в одном месте, чтобы понаблюдать за тем, как будет вести себя разбуженный Фил. Дело в том, что, согласно народной примете, если зверек пугается своей тени и прячется обратно в нору, значит, зима продлится еще полтора месяца, а если он не видит тени, то потепление должно прийти со дня на день.

Кстати, напомним, сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию главного события Дня Сурка в США.

ИСТОЧНИК KP.RU