2019-02-02T17:58:45+03:00
В мире

В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны

Разбуженный зверек не увидел своей тени [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Сурок Фил предсказал скорое наступление весныСурок Фил предсказал скорое наступление весныФото: REUTERS
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В субботу сурок Фил - знаменитый предсказатель погоды - не увидел своей тени, предсказав таким образом скорое наступление весны.

Сурок Фил предсказал погоду.

Стоит отметить, что 2 февраля в США отмечается День Сурка. При этом по традиции в этот день тысячи туристов съезжаются в американский город Панксатони (штат Пенсильвания), где и обитает знаменитый сурок.

Этот год не стал исключением: толпы людей вновь собрались в одном месте, чтобы понаблюдать за тем, как будет вести себя разбуженный Фил. Дело в том, что, согласно народной примете, если зверек пугается своей тени и прячется обратно в нору, значит, зима продлится еще полтора месяца, а если он не видит тени, то потепление должно прийти со дня на день.

Кстати, напомним, сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию главного события Дня Сурка в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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