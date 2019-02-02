В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
В субботу сурок Фил - знаменитый предсказатель погоды - не увидел своей тени, предсказав таким образом скорое наступление весны.
Сурок Фил предсказал погоду.
Стоит отметить, что 2 февраля в США отмечается День Сурка. При этом по традиции в этот день тысячи туристов съезжаются в американский город Панксатони (штат Пенсильвания), где и обитает знаменитый сурок.
Этот год не стал исключением: толпы людей вновь собрались в одном месте, чтобы понаблюдать за тем, как будет вести себя разбуженный Фил. Дело в том, что, согласно народной примете, если зверек пугается своей тени и прячется обратно в нору, значит, зима продлится еще полтора месяца, а если он не видит тени, то потепление должно прийти со дня на день.
Кстати, напомним, сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию главного события Дня Сурка в США.
ИСТОЧНИК KP.RU