В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде

СЕГОДНЯ 18:30 2019-02-02T18:30:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 2 февраля, атташе посольства РФ в республике Кабо-Верде Алексей Дубовицкий рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о состоянии и условиях содержания 11 российских моряков, задержанных в минувший четверг по подозрению в контрабанде наркотиков.

Как отметил дипломат, в настоящее время граждане РФ находятся в здании местной уголовной полиции, при этом к ним обеспечен полный консульский доступ. Также Дубовицкий подчеркнул, что моряки ни на что не жалуются и чувствуют себя нормально.

- Сейчас ожидаем проведения суда и следственных мероприятий, после которых будет вынесено решение (о мере пресечения — Ред.). В данный момент задержанные находятся в здании полиции. Их состояние оценивается как нормальное. Они здоровы, находятся в состоянии психологического осмысления происходящего. Никаких жалоб с их стороны не было замечено. Нарушений со стороны органов Кабо-Верде также не было замечено. Посольство находится в тесном контакте с задержанными и органами Кабо-Верде. Предоставлен полный консульский доступ, - сказал атташе российского диппредставительства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу стало известно, что 11 моряков с судна ESER, ходящего под флагом Панамы, задержали в порту Прая на Кабо-Верде, где те сделали вынужденную остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU