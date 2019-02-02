2019-02-02T18:57:03+03:00
Политика

ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты

Членам Центризбиркома незалежной не понравились устав, наименование и символика возглавляемой политиком партии
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр СимоненкоПредседатель Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр СимоненкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 февраля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, на котором, в частности, было принято решение отказать председателю Коммунистической партии незалежной (КПУ) Петру Симоненко и лидеру партии «Разумная сила» Александру Соловьеву в регистрации в качестве кандидатов в президенты страны.

Как говорится на официальном сайте украинского Центризбиркома, Симоненко было отказано в праве выставить свою кандидатуру, так как устав, наименование и символика возглавляемой им партии не соответствуют требованиям так называемого закона о декоммунизации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае 2015 года на Украине вступил в силу «закон о декоммунизации». Этот документ запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. С тех пор в незалежной старательно демонтируют памятники Ленину, переименовывают города и улицы, а с фасадов зданий убирают серпы с молотами и другие символы советской эпохи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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