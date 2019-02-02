Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже

СЕГОДНЯ 19:16 2019-02-02T19:16:12+03:00

Правоохранителям пришлось принять меры, так как в какой-то момент в них полетели камни и дымовые шашки

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В субботу, 2 февраля, во Франции вновь проходят акции протеста «желтых жилетов». При этом, как стало известно, в Париже правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Случилось это на бульваре Сен-Мартен, который прилегает к площади Республики. Дело в том, что там группа агрессивно настроенных молодых людей подошла к полицейскому кордону и начала провоцировать стражей порядка. В сотрудников правоохранительных органов полетели камни и дымовые шашки. Кроме того, активисты предприняли попытку блокировать дорогу, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции еще 17 ноября прошлого года, с тех пор недовольные социальной политикой французских властей граждане каждую субботу выходят на улицы своих городов, чтобы выразить несогласие с действиями правительства. При этом протесты нередко сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU