Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
В субботу, 2 февраля, во Франции вновь проходят акции протеста «желтых жилетов». При этом, как стало известно, в Париже правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.
Случилось это на бульваре Сен-Мартен, который прилегает к площади Республики. Дело в том, что там группа агрессивно настроенных молодых людей подошла к полицейскому кордону и начала провоцировать стражей порядка. В сотрудников правоохранительных органов полетели камни и дымовые шашки. Кроме того, активисты предприняли попытку блокировать дорогу, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции еще 17 ноября прошлого года, с тех пор недовольные социальной политикой французских властей граждане каждую субботу выходят на улицы своих городов, чтобы выразить несогласие с действиями правительства. При этом протесты нередко сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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