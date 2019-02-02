СЕГОДНЯ 19:32 2019-02-02T19:32:14+03:00

Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как отметили в Вашингтоне, Соединенные Штаты оставляют за собой право в течение полугода отозвать ноту о приостановке своих обязательств по договору

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В субботу, 2 февраля, в Вашингтоне прокомментировали решение России выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вслед за США.

В частности, в госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты могут вернуться к соглашению, если Москва «будет его соблюдать». Как подчеркнул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон оставляет за собой право в течение полугода отозвать ноту о приостановке своих обязательств по договору.

«Соединенные Штаты оставляют за собой право отозвать свою ноту о выходе из договора до окончания периода в шесть месяцев, и мы будем готовы рассмотреть такой вариант действий в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению (ДРСМД)», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал о намерении своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Между тем наша страна с этими обвинениями не согласна и считает их безосновательными.

А 1 февраля американский лидер уже официально заявил о выходе США из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона: Россия вслед за США приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU