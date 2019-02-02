2019-02-02T20:25:09+03:00
Политика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы

В настоящее время производители некачественной продукции фактически ничем не рискуют, ставя на нее знак соответствия
Дарья ИВАШКИНА
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Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТыРосстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТыФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 2 февраля, стало известно, что Росстандарт предлагает ввести крупные штрафы за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Как отметил руководитель ведомства Алексей Абрамов, в ближайшее время данную инициативу отправят на рассмотрение в правительство, причем ранее она уже была одобрена госкомиссией по противодействию контрафакту на рынке.

По словам Абрамова, необходимо ввести отдельный состав административного правонарушения за лживые ссылки на ГОСТы. При этом наказывать недобросовестных производителей Росстандарт предлагает штрафами в размере от 1% до 3% от годовой выручки компании.

«Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять», - сказал Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

Также глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии заметил, что в настоящее время производители некачественной продукции фактически ничем не рискуют, ставя на нее знак ГОСТ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отвечая на вопросы «Комсомольской правды», рассказал о намерении Росстандарта «разоблачать самозванцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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