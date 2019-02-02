2019-02-02T20:43:29+03:00
В мире

Президент Ирана выразил поддержку Мадуро

Как заметил Хасан Роухани, США «постоянно пытаются доминировать в мире, устраивая революции и подавляя суверенные государства»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 2 февраля, иранский лидер Хасан Роухани встретился с новым послом Венесуэлы в Тегеране Карлосом Антонио Алькала Кордонесом. В частности, в ходе этой встречи глава исламской республики выразил поддержку законному президенту боливарианской республики Николасу Мадуро.

«Мы являемся сторонниками законного правительства Мадуро и верим, что венесуэльский народ сплотится, встанет рядом с правительством и сможет разрушить этот заговор (планы США назначить новую власть в стране)», - приводит слова Роухани официальный сайт президента ИРИ. При этом политик подчеркнул, что американцы «постоянно пытаются доминировать в мире, устраивая революции и подавляя суверенные государства».

Кроме того, иранский лидер пообещал, что Тегеран продолжит поддерживать связи с Каракасом в политической и экономической сферах, а также в области инвестиций.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем США и ряд других государств практически сразу признали его временным главой боливарианской республики. А вскоре Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы и призвал военных и силы безопасности республики признать переход власти в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принцип «колумбова яйца»: почему администрации Трампа перестал быть нужен переворот для «выбора» президента Венесуэлы

Публицист Максим Соколов размышляет о новом подходе США к вмешательству в дела других стран (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене
В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента
Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать»
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде
Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа
В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
Появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера»
Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»
Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны
Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет
Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей