Президент Ирана выразил поддержку Мадуро

СЕГОДНЯ 20:43 2019-02-02T20:43:29+03:00

Как заметил Хасан Роухани, США «постоянно пытаются доминировать в мире, устраивая революции и подавляя суверенные государства»

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В субботу, 2 февраля, иранский лидер Хасан Роухани встретился с новым послом Венесуэлы в Тегеране Карлосом Антонио Алькала Кордонесом. В частности, в ходе этой встречи глава исламской республики выразил поддержку законному президенту боливарианской республики Николасу Мадуро.

«Мы являемся сторонниками законного правительства Мадуро и верим, что венесуэльский народ сплотится, встанет рядом с правительством и сможет разрушить этот заговор (планы США назначить новую власть в стране)», - приводит слова Роухани официальный сайт президента ИРИ. При этом политик подчеркнул, что американцы «постоянно пытаются доминировать в мире, устраивая революции и подавляя суверенные государства».

Кроме того, иранский лидер пообещал, что Тегеран продолжит поддерживать связи с Каракасом в политической и экономической сферах, а также в области инвестиций.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем США и ряд других государств практически сразу признали его временным главой боливарианской республики. А вскоре Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы и призвал военных и силы безопасности республики признать переход власти в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU