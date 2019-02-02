2019-02-02T21:07:08+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором

При этом спортсмен признал, что сейчас ему сложно представить, что они с ирландцем смогут пожать друг другу руки
Дарья ИВАШКИНА
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Во время боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-ВегасеВо время боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-ВегасеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 февраля, российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не исключает примирения с ирландцем Конором Макгрегором, после боя с которым произошла массовая потасовка, ставшая причиной его дисквалификации. При этом спортсмен признал, что в настоящее время ему сложно представить, что они с его оппонентом смогут пожать друг другу руки.

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю», - сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский боец был дисквалифицирован за потасовку после боя с Макгрегором, который прошел в Лас-Вегасе в октябре прошлого года. Тогда Нурмагомедов победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. Однако после боя россиянин спровоцировал массовую драку в зрительском зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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