Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором

СЕГОДНЯ 21:07 2019-02-02T21:07:08+03:00

При этом спортсмен признал, что сейчас ему сложно представить, что они с ирландцем смогут пожать друг другу руки

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В субботу, 2 февраля, российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не исключает примирения с ирландцем Конором Макгрегором, после боя с которым произошла массовая потасовка, ставшая причиной его дисквалификации. При этом спортсмен признал, что в настоящее время ему сложно представить, что они с его оппонентом смогут пожать друг другу руки.

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю», - сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский боец был дисквалифицирован за потасовку после боя с Макгрегором, который прошел в Лас-Вегасе в октябре прошлого года. Тогда Нурмагомедов победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. Однако после боя россиянин спровоцировал массовую драку в зрительском зале.

ИСТОЧНИК KP.RU