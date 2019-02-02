СЕГОДНЯ 21:46 2019-02-02T21:46:05+03:00

Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 2 февраля, стало известно о стрельбе на юге бельгийского города Антверпен. Как выяснилось, инцидент произошел возле турецкого кафе, расположенного на улице Бредероде. По предварительным данным, причиной стал конфликт между посетителями заведения.

В результате случившегося ранения получили три человека - два участника ссоры и один случайный прохожий. Причем состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, пишет L'Echo.

Кстати, в районе, где произошла стрельба, уже давно отмечается напряженность между турецкой и курдской общинами.

Между тем это далеко не первый случай применения огнестрельного оружия в Бельгии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года стрельба произошла в районе одного из населенных пунктов, расположенных в бельгийской провинции Льеж. Тогда пострадали двое полицейских, которые пытались остановить подозрительный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU