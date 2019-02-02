2019-02-02T22:12:50+03:00
В мире

В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»

Во всемирной организации ответили на критику интернет-пользователей из незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ООН отреагировали на критику пользователей Twitter, уверенных в том, что правильно писать «в Украине», а не «на Украине». В ответ на замечание, появившееся под публикацией о том, что в незалежной отмечается вторая по масштабам эпидемия СПИДа в Европе, в русскоязычном аккаунте всемирной организации подчеркнули, что использование предлога «на» со словом «Украина» соответствует языковым нормам.

«Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут "на Украине"», - говорится в сообщении Организации Объединенных Наций.

Стоит отметить, что нынешние киевские власти делают все для того, чтобы граждане незалежной забыли русский язык. К примеру, в сентябре 2017 года в соседней стране вступил в силу скандальный закон «Об образовании», устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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