Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

2 Февр. 23:30 2019-02-02T23:38:45+03:00

Госсекретарь заявил, что Вашингтон уведомил Москву и «других участников» ДРСМД о выходе из Договора через полгода

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по вопросам контроля над вооружениями, если договоренности можно будет проверить и исполнить.

«Соединенные Штаты остаются привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, который можно верифицировать и привести в исполнение […] США готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, которые отвечают этим критериям и который включает в себя партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», - говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой госдепартамента.

По словам Помпео, 2 февраля Штаты «передали России и другим участникам» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что выйдут из соглашения через шесть месяцев, как предусматривает 15-я статья Договора.

Напомним, ДРСМД был заключен 8 декабря 1987 года между США и Советским Союзом, «других участников» просто не существует.

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ИСТОЧНИК KP.RU