2019-02-02T23:38:45+03:00
Политика

Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Госсекретарь заявил, что Вашингтон уведомил Москву и «других участников» ДРСМД о выходе из Договора через полгода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по вопросам контроля над вооружениями, если договоренности можно будет проверить и исполнить.

«Соединенные Штаты остаются привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, который можно верифицировать и привести в исполнение […] США готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, которые отвечают этим критериям и который включает в себя партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», - говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой госдепартамента.

По словам Помпео, 2 февраля Штаты «передали России и другим участникам» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что выйдут из соглашения через шесть месяцев, как предусматривает 15-я статья Договора.

Напомним, ДРСМД был заключен 8 декабря 1987 года между США и Советским Союзом, «других участников» просто не существует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Америка выпустила ракетного джина: чем ответит Россия

Виктор БАРАНЕЦ

США заявили о выходе со 2 февраля из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка объяснила это тем, что Россия «нарушила» условия Договора. Причем США будут выходить из этого соглашения полгода. За это время власти США примут пакет документов, который полностью развязывает руки Вашингтону по разработке двух классов ракет – средней и меньшей дальности. Чем это грозит России и остальному миру? Попытаемся ответить на этот и другие вопросы (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Владимир Путин: США объявили, что они приостанавливают свое участие в ДРСМД, и мы приостанавливаем

Россия вслед за США приостанавливает действие договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу объявил Владимир Путин. Президент попросил министра иностранных дел изложить ситуацию, которая складывается с Договором и по так называемому разоруженческому досье (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями
В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене
В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Президент Ирана выразил поддержку Мадуро
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента
Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать»
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде
Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа
В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
Появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера»
Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»
Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны
Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет
Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей