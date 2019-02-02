Известный британский комик Джереми Харди умер от рака

2 Февр. 23:58 2019-02-03T00:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 февраля, на 58-м году жизни умер известный британский комик, писатель и актёр Джереми Харди, сообщает телерадиовещательная корпорация ВВС со ссылкой на его публициста Аманду Эмери. Причиной смерти юмориста стало онкологическое заболевание.

Соболезнования родным и близким Харди выразил старый друг покойного, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Джереми Харди был дорогой, пожизненный друг. Он отдавал все за всех и за кампании за социальную справедливость. Ты заставлял нас всех улыбаться. Ты заставлял нас всех думать. Покойся с миром, Джереми», - написал Корбин в Twitter.

BBC Radio 4, в передачах которой«Викторина новостей» и «Извините, я не знаю» принимал участие Харди, назвала ушедшего из жизни актера «одним из самых смешных людей» в мире. А глава радиокомпании BBC Studios Джули Маккензи сказала, что всегда будет помнить его как «человека, который мог потрясти аудиторию со смехом в комическом образе», в то же время умел глубоко отражать сущность и всегда «говорил с непоколебимой заботой о менее удачливых».

СПРАВКА «КП»

Джереми Харди родился 17 июля 1961 года в городе Олдершот, он стал пятым и самым младшим ребенком в семье специалиста по ракетостроению. Изучал современную историю и политику в Саутгемптонском университете, позже ему не удалось получить место на курсе журналистики, и он решил стать актёром.

Харди появлялся во многих юмористических теле- и радио-шоу, писал регулярную колонку для газеты The Guardian. Кроме того, он автор нескольких книг, в том числе «Когда ты в последний раз видел своего отца» и «Моя семья и другие незнакомцы». Снялся в таких фильмах, как «Отель». «Как быть» и «Джереми Харди против израильской армии».

ИСТОЧНИК KP.RU