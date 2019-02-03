Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека

СЕГОДНЯ 00:35 2019-02-03T00:56:03+03:00

На месте работают пожарные, медики и полиция Фото: Скриншот с видео

ЧП произошло в городе Каламата на юге Пелопоннеса, на месте работают медики, пожарные и полиция [видео]

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Вечером в субботу, 2 февраля, в греческом городе Каламата на юге Пелопоннеса произошло ЧП: в одном из ресторанов взорвался газовый баллон, три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает Greek Reporter.

Взрыв баллона с жидким газом произошёл в 21:15 по местному времени (22:15 мск), когда в таверне было много особенно много людей. По предварительным данным, жертвы и пострадавшие – сотрудники заведения, которые в тот момент находились на кухне.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и бригады «Скорой помощи». Число пострадавших, и есть ли среди них посетители таверны, уточняется.

В Греции в ресторане взорвался газовый баллон.На место происшествия прибыли спасатели и полицейские

Ранее сайт kp.ru писал, что накануне, 1 февраля, в стокгольмском отеле Mornington, расположенном в районе Бромма, нашли самодельное взрывное устройство и оружие. Молодую пару, в номере которой была сделана опасная находка, задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU