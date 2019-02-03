2019-02-03T01:29:39+03:00
В мире

Власти ЦАР и вооруженные группировки договорились о мирном соглашении

Кроме того, на переговорах в Хартуме они достигли договоренности по вопросам безопасности на границах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Флаг Центральноафриканской РеспубликиФлаг Центральноафриканской РеспубликиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 2 февраля, представители правительства Центральноафриканской Республики и вооруженных группировок на переговорах в Хартуме достигли договоренности о мирном соглашении.

«Я имею честь объявить, что при образцовом сотрудничестве как со стороны правительства ЦАР, так и 14 вооруженных группировок сегодня мы достигли договоренности о мирном соглашении в интересах народа ЦАР», - сообщил комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

Кроме того, переговоры в столице Судана увенчались еще одним важным решением: власти ЦАР договорились с группировками по вопросам безопасности на границах.

Как уточнил посол Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) в ЦАР Адольф Нахайо, после многолетней вражды сторонам удалось согласовать «смешанный механизм», который «будет обеспечивать безопасность границ и сохранять в безопасности животных, проходящих через некоторые районы». Участие в нем примут миротворцы ООН, правительственная армия ЦАР, а также бойцы вооруженных группировок, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра сообщила, что на территории Центральноафриканской Республики может появиться российская военная база.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Головин помог «Монако» победить «Тулузу»
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской армии
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями
В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене
В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Президент Ирана выразил поддержку Мадуро
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента
Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать»
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде
Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа
В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
Появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера»
Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»
Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны
Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет
Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей