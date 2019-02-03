Власти ЦАР и вооруженные группировки договорились о мирном соглашении

СЕГОДНЯ 01:18 2019-02-03T01:29:39+03:00

Кроме того, на переговорах в Хартуме они достигли договоренности по вопросам безопасности на границах

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В субботу, 2 февраля, представители правительства Центральноафриканской Республики и вооруженных группировок на переговорах в Хартуме достигли договоренности о мирном соглашении.

«Я имею честь объявить, что при образцовом сотрудничестве как со стороны правительства ЦАР, так и 14 вооруженных группировок сегодня мы достигли договоренности о мирном соглашении в интересах народа ЦАР», - сообщил комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

Кроме того, переговоры в столице Судана увенчались еще одним важным решением: власти ЦАР договорились с группировками по вопросам безопасности на границах.

Как уточнил посол Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) в ЦАР Адольф Нахайо, после многолетней вражды сторонам удалось согласовать «смешанный механизм», который «будет обеспечивать безопасность границ и сохранять в безопасности животных, проходящих через некоторые районы». Участие в нем примут миротворцы ООН, правительственная армия ЦАР, а также бойцы вооруженных группировок, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра сообщила, что на территории Центральноафриканской Республики может появиться российская военная база.

ИСТОЧНИК KP.RU