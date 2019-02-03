2019-02-03T02:07:02+03:00
Политика

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской армии

В результате уничтожена артиллерийская установка в районе Абу-Кемаля, ранены двое военных САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Коалиция США нанесла удар по сирийской армииКоалиция США нанесла удар по сирийской армииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на воскресенье, 3 февраля, авиация возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалиции нанесла удар по позициям армии Сирии. В результате уничтожена артиллерийская установка в районе города Абу-Кемаль, расположенного на западном берегу Евфрата близ границы с Ираком. При бомбардировке ранены двое сирийских военнослужащих.

«Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по артиллерийской установке наших войск, действующих в районе ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль», - рассказал РИА Новости сирийский военный источник.

Он уточнил, что это произошло около 23:30 по местному времени (00:30 мск).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 января самолеты коалиции разбомбили автомобили, которые в тот момент вывозили мирных граждан из поселения Эль-Багуз, все еще находящегося под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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