Британка объявила, что у нее ребенок от Макгрегора
Мать-одиночка из Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что родила дочь от одного из самых известных в мире бойцов смешанных единоборств – Конора Макгрегора.
26-летняя британка рассказала Daily Mirror, что в 2017 году познакомилась с ирландцем в одном из ночных клубов Ливерпуля, после чего переспала с ним в отеле Hilton. По словам Тэрри, через пару дней Макгрегор ей перезвонил и снова пригласил к себе в номер. А спустя девять месяцев у нее родилась девочка.
В свидетельстве о рождении ребенка имя отца Мюррей не указывала. Она говорит, что знаменитый боец ММА не желает признавать отцовство.
«Это несправедливо, я не могу это так оставить. Я сказала ему, что если он пройдет ДНК-тест, то никогда больше не увидит меня», - продолжила Тэрри.
«Мне не нужны его деньги, я просто хочу доказать, что он отец Клoды и я не вру», - уверяет женщина.
К слову, она рассказала журналистам, что живет с матерью и нигде не работает.
Как писал сайт kp.ru, буквально месяц назад, в начале января, Кoнoр Макгрeгoр объявил, что у них с женой Ди Девлин родился второй ребенок, и поделился с подписчиками в «Инстаграме» своей фотографией, сделанной в дублинском роддоме.
«Отправляюсь домой со своими двумя здоровыми малышами и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год начался лучше не придумаешь! Всем спасибо за хорошие пожелания!» - так боец ММА подписал снимок.
ИСТОЧНИК KP.RU