Британка объявила, что у нее ребенок от Макгрегора

СЕГОДНЯ 03:36 2019-02-03T04:03:12+03:00

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Мать-одиночка из Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что родила дочь от одного из самых известных в мире бойцов смешанных единоборств – Конора Макгрегора.

26-летняя британка рассказала Daily Mirror, что в 2017 году познакомилась с ирландцем в одном из ночных клубов Ливерпуля, после чего переспала с ним в отеле Hilton. По словам Тэрри, через пару дней Макгрегор ей перезвонил и снова пригласил к себе в номер. А спустя девять месяцев у нее родилась девочка.

В свидетельстве о рождении ребенка имя отца Мюррей не указывала. Она говорит, что знаменитый боец ММА не желает признавать отцовство.

«Это несправедливо, я не могу это так оставить. Я сказала ему, что если он пройдет ДНК-тест, то никогда больше не увидит меня», - продолжила Тэрри.

«Мне не нужны его деньги, я просто хочу доказать, что он отец Клoды и я не вру», - уверяет женщина.

К слову, она рассказала журналистам, что живет с матерью и нигде не работает.

Как писал сайт kp.ru, буквально месяц назад, в начале января, Кoнoр Макгрeгoр объявил, что у них с женой Ди Девлин родился второй ребенок, и поделился с подписчиками в «Инстаграме» своей фотографией, сделанной в дублинском роддоме.

thenotoriousmma Heading home with my two healthy babies and an energized and healthy SuperMam 2019 is off to the best start! Thank you for the well wishes everybody!

«Отправляюсь домой со своими двумя здоровыми малышами и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год начался лучше не придумаешь! Всем спасибо за хорошие пожелания!» - так боец ММА подписал снимок.

ИСТОЧНИК KP.RU