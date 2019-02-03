2019-02-03T05:03:19+03:00
Общество

Москвичей предупредили о тумане на дорогах и попросили быть внимательнее за рулем

Видимость на скользких дорогах сильно ограничена, автомобилистам следует ездить аккуратно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Москвичей предупредили о тумане на дорогахМосквичей предупредили о тумане на дорогахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил автомобилистов о том, что в городе опять сильный туман, видимость ограничена, а на дорогах – гололедица, и призвал водителей быть внимательнее за рулем, ездить аккуратнее.

«До утра в городе будет туман. Видимость сильно ограничена. Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию», - говорится в сообщении ЦОДД на его странице в Twitter.

Ранее в субботу Гидрометцентр объявил, что в воскресенье, 3 февраля, погода в столице будет «потенциально опасной», из-за тумана и гололёда ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от -1°C до +1°C, возможен небольшой дождь со снегом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлые выходные на Москву обрушился мощный снегопад, в столице выпало 20 миллиметров осадков, то есть почти половины месячной нормы (42 миллиметра). Высота сугробов в городе достигла 52 сантиметров. А 30 января в мегаполис пришла рекордная оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп США возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД
В Сербии ждут скорого продолжения «Турецкого потока»
Британка объявила, что у нее ребенок от Макгрегора
Болтон призвал военных Венесуэлы взять пример с генерала Янеса и перейти на сторону Гуаидо
Александр Головин помог «Монако» победить «Тулузу»
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской армии
Власти ЦАР и вооруженные группировки договорились о мирном соглашении
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями