Москвичей предупредили о тумане на дорогах и попросили быть внимательнее за рулем

СЕГОДНЯ 04:37 2019-02-03T05:03:19+03:00

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил автомобилистов о том, что в городе опять сильный туман, видимость ограничена, а на дорогах – гололедица, и призвал водителей быть внимательнее за рулем, ездить аккуратнее.

«До утра в городе будет туман. Видимость сильно ограничена. Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию», - говорится в сообщении ЦОДД на его странице в Twitter.

Ранее в субботу Гидрометцентр объявил, что в воскресенье, 3 февраля, погода в столице будет «потенциально опасной», из-за тумана и гололёда ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от -1°C до +1°C, возможен небольшой дождь со снегом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлые выходные на Москву обрушился мощный снегопад, в столице выпало 20 миллиметров осадков, то есть почти половины месячной нормы (42 миллиметра). Высота сугробов в городе достигла 52 сантиметров. А 30 января в мегаполис пришла рекордная оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU