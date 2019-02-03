Госдеп США возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

СЕГОДНЯ 05:22 2019-02-03T05:23:47+03:00

После решения Москвы приостановить участие в Договоре в Вашингтоне заговорили о возврате к нему

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Соединенные Штаты оставляют за собой право в ближайшие полгода вернуться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия будет его соблюдать.

Так в госдепартаменте США прокомментировали решение Москвы приостановить свое участие в соглашении, заключенном между Америкой и Советским Союзом более 30 лет назад, 8 декабря 1987 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU