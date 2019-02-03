2019-02-03T05:23:47+03:00
Политика

Госдеп США возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

После решения Москвы приостановить участие в Договоре в Вашингтоне заговорили о возврате к нему
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вгосдепартаменте США прокомментировали решение России приостановить свое участие в ДРСМДВгосдепартаменте США прокомментировали решение России приостановить свое участие в ДРСМДФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты оставляют за собой право в ближайшие полгода вернуться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия будет его соблюдать.

Так в госдепартаменте США прокомментировали решение Москвы приостановить свое участие в соглашении, заключенном между Америкой и Советским Союзом более 30 лет назад, 8 декабря 1987 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: США объявили, что они приостанавливают свое участие в ДРСМД, и мы приостанавливаем

Россия вслед за США приостанавливает действие договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу объявил Владимир Путин. Президент попросил министра иностранных дел изложить ситуацию, которая складывается с Договором и по так называемому разоруженческому досье (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Америка выпустила ракетного джина: чем ответит Россия

Виктор БАРАНЕЦ

США заявили о выходе со 2 февраля из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка объяснила это тем, что Россия «нарушила» условия Договора. Причем США будут выходить из этого соглашения полгода. За это время власти США примут пакет документов, который полностью развязывает руки Вашингтону по разработке двух классов ракет – средней и меньшей дальности. Чем это грозит России и остальному миру? Попытаемся ответить на этот и другие вопросы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвичей предупредили о тумане на дорогах и попросили быть внимательнее за рулем
В Сербии ждут скорого продолжения «Турецкого потока»
Британка объявила, что у нее ребенок от Макгрегора
Болтон призвал военных Венесуэлы взять пример с генерала Янеса и перейти на сторону Гуаидо
Александр Головин помог «Монако» победить «Тулузу»
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской армии
Власти ЦАР и вооруженные группировки договорились о мирном соглашении
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями