2019-02-03T06:58:43+03:00
В мире

Times: Если в Лондоне вспыхнут беспорядки из-за Brexit, Елизавету II эвакуируют

Королеву и членов британской монаршей семьи вывезут из столицы в «секретное место»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Если в Лондоне вспыхнут массовые беспорядки из-за выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, королеву Елизавету II и других членов монаршей семьи срочно вывезут из города в «тайное место», пишет газета The Sunday Times со ссылкой на знакомый с планом спасения королевы источник.

Как рассказал изданию его собеседник, правительственный план эвакуации королевской семьи был разработан ещё во времена «холодной войны», когда Британия всерьез опасалась ядерного удара со стороны Советского Союза, но «в последние недели план был переориентирован» в связи с возрастающим выходом страны из ЕС без сделки.

Напомним, сайт kp.ru писал, что после того, как парламент отверг предложенный премьером Терезой Мэй законопроект об условиях Brexit, шансов на «мягкий» выход Соединенного Королевства из ЕС в конце марта этого года не осталось. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделки не будет: что ждет Британию после провала плана Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

«Комсомолка» отвечает на четыре наивных вопроса о последних событиях в Соединённом Королевстве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кандидат в президенты Украины намерена строить отношения с Россией с помощью бомб
Госдеп США возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД
Москвичей предупредили о тумане на дорогах и попросили быть внимательнее за рулем
В Сербии ждут скорого продолжения «Турецкого потока»
Британка объявила, что у нее ребенок от Макгрегора
Болтон призвал военных Венесуэлы взять пример с генерала Янеса и перейти на сторону Гуаидо
Александр Головин помог «Монако» победить «Тулузу»
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской армии
Власти ЦАР и вооруженные группировки договорились о мирном соглашении
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями