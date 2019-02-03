Times: Если в Лондоне вспыхнут беспорядки из-за Brexit, Елизавету II эвакуируют

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-03T06:58:43+03:00

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Если в Лондоне вспыхнут массовые беспорядки из-за выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, королеву Елизавету II и других членов монаршей семьи срочно вывезут из города в «тайное место», пишет газета The Sunday Times со ссылкой на знакомый с планом спасения королевы источник.

Как рассказал изданию его собеседник, правительственный план эвакуации королевской семьи был разработан ещё во времена «холодной войны», когда Британия всерьез опасалась ядерного удара со стороны Советского Союза, но «в последние недели план был переориентирован» в связи с возрастающим выходом страны из ЕС без сделки.

Напомним, сайт kp.ru писал, что после того, как парламент отверг предложенный премьером Терезой Мэй законопроект об условиях Brexit, шансов на «мягкий» выход Соединенного Королевства из ЕС в конце марта этого года не осталось. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit.

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ИСТОЧНИК KP.RU