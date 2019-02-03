Погода в Москве на 3 февраля 2019 года: в столице будет около нуля градусов

3 Февр. 07:12 2019-02-03T07:12:02+03:00

В воскресенье, 3 февраля, в Москве будет около нуля градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 февраля 2019 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 3 февраля 2019 года. Как утверждают специалисты, в воскресенье мощная волна тепла из Северной Африки принесет в столичный регион дальнейшее повышение температуры. Так, столбики термометров в мегаполисе будут колебаться около отметки в ноль градусов.

Между тем небо опять затянут облака. При этом в городе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер же будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 4 февраля, температура воздуха не изменится и, так же как и днем, составит -1…+1 градус, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток также не исключен слабый снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последние выходные января на Москву обрушился мощный снегопад, который побил сразу несколько рекордов. Суммарно в столице выпало 20 миллиметров осадков, это почти половины месячной нормы, которая для января составляет 42 миллиметра. В результате к утру понедельника, 28 января, высота сугробов в городе достигла 52 сантиметров.

Однако затем в мегаполис пришла рекордная оттепель, которая, по прогнозам метеорологов, продержится как минимум до середины следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU