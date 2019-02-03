2019-02-03T07:30:08+03:00
Политика

Посол Венесуэлы в Ираке признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны

Джонатан Веласко Рамирес занимает свой пост с 2013 года
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Джонатан Веласко Рамирес, занимающий должность посла Венесуэлы в Ираке, заявил о признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны. Соответствующее видеообращение было опубликовано в соцсетях.

"Наше место на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) - единственной легитимной власти в Венесуэле", - приводит издание El Nacional слова Веласко. Стоит отметить, что дипломат занимает свой пост с 2013 года, а приказ о его назначении на должность посла Венесуэлы в Ираке был подписан Уго Чавесом.

Это уже не первый подобный случай. Ранее о признании Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы заявил начальник департамента стратегического планирования военно-воздушных сил Боливарианской Республики генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.

Политический кризис в Венесуэле обострился в конце января этого года. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, занимающий должность спикера парламента страны, провозгласил себя президентом страны в ходе митинга противников действующего главы государства Николаса Мадуро, сославшись на конституцию страны.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота в стране, после чего объявил о разрыве дипломатических отношений с США, которые, по словам Мадуро, пытаются добиться смены власти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна предварительная причина смерти Децла
Семь человек погибли при сходе поезда с рельсов в Индии
"Ростех" объявил о начале продаже телефона с защитой от прослушки
Погода в Москве на 3 февраля 2019 года: в столице будет около нуля градусов
Times: Если в Лондоне вспыхнут беспорядки из-за Brexit, Елизавету II эвакуируют
Кандидат в президенты Украины намерена строить отношения с Россией с помощью бомб
Госдеп США возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД
Москвичей предупредили о тумане на дорогах и попросили быть внимательнее за рулем
В Сербии ждут скорого продолжения «Турецкого потока»
Британка объявила, что у нее ребенок от Макгрегора
Болтон призвал военных Венесуэлы взять пример с генерала Янеса и перейти на сторону Гуаидо
Александр Головин помог «Монако» победить «Тулузу»
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской армии
Власти ЦАР и вооруженные группировки договорились о мирном соглашении
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями