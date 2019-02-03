Посол Венесуэлы в Ираке признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-03T07:30:08+03:00

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Джонатан Веласко Рамирес, занимающий должность посла Венесуэлы в Ираке, заявил о признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны. Соответствующее видеообращение было опубликовано в соцсетях.

"Наше место на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) - единственной легитимной власти в Венесуэле", - приводит издание El Nacional слова Веласко. Стоит отметить, что дипломат занимает свой пост с 2013 года, а приказ о его назначении на должность посла Венесуэлы в Ираке был подписан Уго Чавесом.

Это уже не первый подобный случай. Ранее о признании Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы заявил начальник департамента стратегического планирования военно-воздушных сил Боливарианской Республики генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.

Политический кризис в Венесуэле обострился в конце января этого года. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, занимающий должность спикера парламента страны, провозгласил себя президентом страны в ходе митинга противников действующего главы государства Николаса Мадуро, сославшись на конституцию страны.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота в стране, после чего объявил о разрыве дипломатических отношений с США, которые, по словам Мадуро, пытаются добиться смены власти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU