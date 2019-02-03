"Ростех" объявил о начале продаже телефона с защитой от прослушки

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-03T08:01:49+03:00

Представители концерна "Автоматика", в свою очередь, заявили, что пользователь "Круиза" может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки, совершаемые на такие же аппараты IP-телефонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Телефон "Круиз-К", который, по словам разработчиков, невозможно взломать или прослушать, поступил в продажу в России. По словам представителей госкорпорации "Ростех", стоимость гаджета составит примерно 85 тыс. рублей.

"Он (телефон - ред.) производится и поставляется серийно нашим концерном "Автоматика". Его можно заказать, срок производства будет зависеть от партии. <...> В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество - от одной штуки", - приводит агентство РИА Новости слова представителя пресс-службы "Ростеха".

В корпорации также отметили, что на "Круизе" установлена операционная система собственной разработки, которая была сильно урезана в целях безопасности.

"О технических подробностях рассказать не можем, так как информация носит закрытый характер. Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать", - заключили в "Ростехе".

Представители концерна "Автоматика", в свою очередь, заявили, что пользователь "Круиза" может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки, совершаемые на такие же аппараты IP-телефонии. В материале агентства РИА Новости также отмечается, что "Круиз-К" был сертифицирован ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU