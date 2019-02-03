Семь человек погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-03T08:02:36+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, стало известно об очередном железнодорожном ЧП в Индии. В 03:58 по местному времени (01:28 мск) девять вагонов поезда, следовавшего из Джогбани в Нью-Дели, сошли с рельсов в штате Бихар. Причем, как выяснилось, на момент происшествия состав ехал на полной скорости.

По последним данным, в результате инцидента семь человек погибли, и еще несколько пострадали. Кроме того, в связи со случившимся движение всех пассажирских поездов по маршруту было остановлено, пишет издание Hindustan Times.

Кстати, отметим, это далеко не первое подобное ЧП в Индии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года на севере страны поезд въехал в толпу зрителей на религиозном празднике. Тогда более 50 человек погибли, и еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU