Жертвами аварии в США стали пять детей от 5 до 15 лет
Жуткая авария произошла 2 февраля в американском штате Мэриленд: в округе Принс-Джорджес перевернулся минивэн с пятью детьми и двумя взрослыми мужчинами. В результате все дети погибли. Старшему из них было 15 лет, младшему – пять.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти, ранним утром в субботу автомобиль Chrysler Pacifica 2005 года выпуска ехал по шоссе на север. В какой-то момент водитель не справился с управлением на скользкой дороге, машину вынесло на обочину. Минивэн задел деревья, а потом перевернулся на заснеженном поле.
В результате все дети, находившиеся на заднем сиденье, вылетели через окна и скончались на месте. Взрослые же – 32-летний водитель и 23-летний пассажир – выжили, потому что сидели впереди и были пристегнуты ремнями безопасности. Обоих с травмами доставили в больницу.
По словам полицейских, в автомобиле было всего два ряда сидений, и детей не пристегнули. Погибшим ребятам было пять, шесть, восемь, 14 и 15 лет, их личности установлены.
Расследование этой трагедии продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU