Жертвами аварии в США стали пять детей от 5 до 15 лет

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-03T09:00:24+03:00

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Жуткая авария произошла 2 февраля в американском штате Мэриленд: в округе Принс-Джорджес перевернулся минивэн с пятью детьми и двумя взрослыми мужчинами. В результате все дети погибли. Старшему из них было 15 лет, младшему – пять.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти, ранним утром в субботу автомобиль Chrysler Pacifica 2005 года выпуска ехал по шоссе на север. В какой-то момент водитель не справился с управлением на скользкой дороге, машину вынесло на обочину. Минивэн задел деревья, а потом перевернулся на заснеженном поле.

В результате все дети, находившиеся на заднем сиденье, вылетели через окна и скончались на месте. Взрослые же – 32-летний водитель и 23-летний пассажир – выжили, потому что сидели впереди и были пристегнуты ремнями безопасности. Обоих с травмами доставили в больницу.

По словам полицейских, в автомобиле было всего два ряда сидений, и детей не пристегнули. Погибшим ребятам было пять, шесть, восемь, 14 и 15 лет, их личности установлены.

Расследование этой трагедии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU