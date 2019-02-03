В сирийском Алеппо обрушилась жилая пятиэтажка, погибли 11 человек

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-03T10:24:19+03:00

Обрушение пятиэтажного дома в Алеппо привело к гибели 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 2 февраля, в Алеппо обрушился пострадавший при обстрелах террористов пятиэтажный жилой дом. В результате погибли как минимум 11 человек, в том числе четверо детей. Извлечь из-под обломков живым спасателям удалось только одного, его доставили в больницу, сообщает государственное сирийское новостное агентство SANA.

Начальник полиции провинции Алеппо рассказал, что как только стало известно об обрушении пятиэтажки в районе Салах ад-Дин, к месту происшествия сразу прибыли пожарные, спасатели, бригады «Скорой помощи» и волонтеры.

Дом находился в аварийном состоянии после военных действийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Из двух соседних домов эвакуировали людей из-за угрозы обрушения. Не исключено, что число жертв может возрасти. Разбор завалов и строительного мусора продолжается.

В Алеппо рухнул пятиэтажный жилой дом.Спасатели разбирают завалы в поисках людей

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительственная армия и ополчение Сирии при поддержке российских ВКС выбили боевиков из всех занятых ими кварталов в Алеппо еще в декабре 2016 года, однако вооруженные группировки продолжают обстреливать город до сих пор.

А минувшей ночью, как ранее писал сайт kp.ru, авиация коалиции США нанесла авиаудар по сирийской армии в районе Абу-Кемаля, уничтожив артиллерийскую установку. При бомбардировке получили ранения двое военных САР.

ИСТОЧНИК KP.RU