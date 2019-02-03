Грубость начальников наносит ущерб российской экономике

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-03T10:07:23+03:00

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Российская экономика ежегодно теряет 2 млрд долларов США из-за грубости начальников. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), исследовавшие некоторые аспекты поведения работников, занимающих руководящие должности.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", под враждебным или агрессивным поведением организаторы исследования подразумевали унижение подчиненных, их подавление, оскорбления и грубое обращение. По данным проведенного опроса, с подобным поведением руководителей сталкивались 56% опрошенных работников.

Наиболее частым проявлением подобного обращения с подчиненными, по данным исследования, стало поручение выполнения рутинной и неквалифицированной работы: с этим столкнулись 24% опрошенных. Респонденты также упомянули принятие нововведений без обсуждения (23%), публичные разносы (22%), обман (19%) и игнорирование мнений и идей подчиненных (19%).

Подобное поведение вызвало разную реакцию у респондентов. 33% опрошенных заявили о появившемся в момент проявления руководителем агрессии желании сменить место работы, тогда как 27% респондентов начинали поиски работы сразу после подобных случаев. Выжидательную позицию занимали 20% работников, 19% обращались к кому-то за помощью или поддержкой, тогда как 16% респондентов заявили о том, что в таких случаях старались меньше работать.

По данным исследования, на грубость руководителей чаще всего жалуются женщины, работающие под руководством женщин. Реже всего сталкиваются с подобным поведением женщины, начальниками которых являются мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU