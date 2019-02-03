Следователи начали проверку по факту смерти Децла

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-03T10:06:10+03:00

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В следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Удмуртской республике сообщили о том, что начали проверку по факту смерти рэпера Децла в Ижевске.

«Назначено судебно-медицинское исследование» - сказали в пресс-службе регионального управления «Интерфаксу». При этом собеседник агентства уточнил, что музыкант умер около полуночи в кафе Posh Lounge, расположенном в центре Ижевска.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье стало известно, что Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления на дне рождения в Ижевске. Об этом сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор артиста Павел Беленец назвал и предварительную причину смерти - остановка сердца. А в беседе с «Комсомольской правдой» он рассказал некоторые подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU