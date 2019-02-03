Стало известно о влиянии выхода США из ДРСМД на Японию и Китай

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-03T10:29:06+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, СМИ сообщили о влиянии выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Японию и Китай.

Как считают журналисты, отказ Вашингтона от соглашения приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и поставит Японию, на территории которой находятся американские военные базы, в центр противостояния США и КНР. Таким образом, Страна восходящего солнца станет мишенью для удара предполагаемого противника.

Однако это еще не все, пишет газета Asahi. В случае если американская сторона развернет на своих базах в АТР новейшие ракеты средней дальности, то в радиус их действия попадет и часть территории России. А это в свою очередь, по мнению обозревателя издания, может оказать негативное влияние на российско-японские переговоры о мирном договоре.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал о намерении своей страны выйти из ДРСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. А 1 февраля хозяин Белого дома официально заявил об отказе США от этого соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU