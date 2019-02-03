2019-02-03T10:55:55+03:00
Общество

Очевидец сообщил о том, что перед смертью Децл не жаловался на самочувствие

Незадолго до своей кончины Кирилл Толмацкий выступал на празднике, посвященном дню рождения одного из местных бизнесменов
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как ДецлРэпер Кирилл Толмацкий, более известный как ДецлФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Известный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончавшийся 3 января в Ижевске, незадолго до своей кончины не жаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщил представитель одного из городских автосалонов, на вечеринке в честь дня рождения хозяина которого выступал музыкант.

"Музыкант во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, концерт прошел хорошо. Всем гостям понравилось. Он погиб уже после выступления. Когда ему стало плохо, медики были вызваны незамедлительно", - приводит агентство РИА Новости слова представителя бизнесмена.

Децл скончался 3 января после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти некогда популярного музыканта стала остановка сердца. Ранее стало известно, что Следственный комитет Удмуртии проведет проверку по факту кончины исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США перевернулся автобус со школьной баскетбольной командой, пострадали 14 человек
В полиции назвали причину аварии автобуса с детьми в Калужской области
Опрос: большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ
Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Двое взрослых погибли и 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Врачи полчаса боролись за жизнь Децла
Иосиф Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью Децла
Стало известно о влиянии выхода США из ДРСМД на Японию и Китай
В сирийском Алеппо обрушилась жилая пятиэтажка, погибли 11 человек
Грубость начальников наносит ущерб российской экономике
Следователи начали проверку по факту смерти Децла
Итог боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019: россиянин вернул себе чемпионский пояс, победив колумбийца
Дата похорон Децла будет известна после выяснения точной причины его смерти
Мать Децла оставила послание в соцсетях после смерти рэпера
"Бог забрал любимого". Жена Децла опубликовала в соцсетях пост в память о муже
Опубликовано видео последнего концерта Децла
Жертвами аварии в США стали пять детей от 5 до 15 лет
Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным
Стала известна предварительная причина смерти Децла