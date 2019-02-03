Очевидец сообщил о том, что перед смертью Децл не жаловался на самочувствие

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-03T10:55:55+03:00

Незадолго до своей кончины Кирилл Толмацкий выступал на празднике, посвященном дню рождения одного из местных бизнесменов

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Известный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончавшийся 3 января в Ижевске, незадолго до своей кончины не жаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщил представитель одного из городских автосалонов, на вечеринке в честь дня рождения хозяина которого выступал музыкант.

"Музыкант во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, концерт прошел хорошо. Всем гостям понравилось. Он погиб уже после выступления. Когда ему стало плохо, медики были вызваны незамедлительно", - приводит агентство РИА Новости слова представителя бизнесмена.

Децл скончался 3 января после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти некогда популярного музыканта стала остановка сердца. Ранее стало известно, что Следственный комитет Удмуртии проведет проверку по факту кончины исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU