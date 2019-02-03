Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
В МЧС сообщили подробности ДТП, случившегося в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области. Как заявили в пресс-службе спасательного ведомства, в общей сложности медицинская помощь потребовалась 22 пассажирам.
«Госпитализированы 22 человека», - сказал собеседник ТАСС.
16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.
Также в ведомстве уточнили, что в опрокинувшемся автобусе в момент аварии находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. При этом прибывшим на место происшествия спасателям удалось извлечь из опрокинувшегося транспортного средства 32 человека.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье утром ДТП случилось на 128-м километре дороги Калуга - Вязьма. Там, как отмечался, опрокинулся автобус, перевозивший детей, в результате чего погибли два человека. Причем изначально сообщалось о 16 пострадавших. При этом очевидцы рассказали «Комсомольской правде»о том, что пятерых детей в больницу Юхнова доставили водители попутных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU