2019-02-03T11:47:23+03:00
Происшествия

Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

Авария произошла в Бабынинском районе области [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под КалугойБолее 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под КалугойФото: кадр с видео
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В МЧС сообщили подробности ДТП, случившегося в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области. Как заявили в пресс-службе спасательного ведомства, в общей сложности медицинская помощь потребовалась 22 пассажирам.

«Госпитализированы 22 человека», - сказал собеседник ТАСС.

16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

Также в ведомстве уточнили, что в опрокинувшемся автобусе в момент аварии находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. При этом прибывшим на место происшествия спасателям удалось извлечь из опрокинувшегося транспортного средства 32 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье утром ДТП случилось на 128-м километре дороги Калуга - Вязьма. Там, как отмечался, опрокинулся автобус, перевозивший детей, в результате чего погибли два человека. Причем изначально сообщалось о 16 пострадавших. При этом очевидцы рассказали «Комсомольской правде»о том, что пятерых детей в больницу Юхнова доставили водители попутных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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