2019-02-03T11:43:37+03:00
Происшествия

В полиции назвали причину аварии автобуса с детьми в Калужской области

По факту ДТП следователями регионального УМВД было возбуждено уголовное дело
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото предоставлено очевидцем событийФото предоставлено очевидцем событий
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Причиной ДТП с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду в Калужской области, стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей УМВД по Калужской области.

"Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и [автобус] опрокинулся в кювет", - приводит агентство слова представителя местного главка полиции. По его словам, водитель перевернувшегося транспортного средства в настоящий момент дает показания; отмечается, что он не пытался скрыться с места трагедии.

Глава пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова, в свою очередь, сообщила о возбуждении следствием региональной полиции уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ.

Автобус марки MAN, зарегистрированный в Смоленской области, перевернулся на 128-м километре шоссе Калуга-Вязьма в воскресенье, 3 февраля. В момент трагедии в автобусе находился 41 пассажир, в том числе и дети, ехавшие на автобусе на соревнования. По состоянию на 11:30 3 января, сообщалось о 16 пострадавших детях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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