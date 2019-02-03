2019-02-03T11:48:12+03:00
Происшествия

В США перевернулся автобус со школьной баскетбольной командой, пострадали 14 человек

Авария произошла в штате Западная Виргиния, травмы получили 12 девочек и двое взрослых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пострадавших развезли по больницамПострадавших развезли по больницамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В американском штате Западная Виргиния перевернулся чартерный автобус, перевозивший женскую школьную команду по баскетболу, пострадали 14 человек – двое взрослых и 12 девочек-подростков, сообщает телеканал Fox News.

Авария произошла на трассе примерно в 200 километрах от города Роанок. Причины ДТП пока не выяснены. Пострадавших развезли по больницам, одну из старшеклассниц с травмами доставили вертолетом в Чарльстон (штат Вашингтон).

По данным местного телеканала, два человека находятся в критическом состоянии, а тренер команды Кайл Триггс написал в своем Twitter, что никто серьезных травм не получил: «У нас все хорошо».

Ранее сообщалось о другой аварии в США: в штате Мэриленд перевернулся минивэн, погибли пять детей. Старшему из них было 15 лет, младшему – пять. Взрослые выжили благодаря ремням безопасности, а дети были не пристегнуты.

Как писал сайт kp.ru утром в воскресенье, 3 февраля, серьезное ДТП с участием автобуса с детьми случилось в России, под Калугой. Ребята ехали на соревнования, когда их автобус опрокинулся в кювет. Погибли двое взрослых, сопровождающих, более 20 школьников пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев поручил Скворцовой обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой
МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусом в Калужской области
Наркобарона "Эль Чапо" обвинили в педофилии
В результате стрельбы в Огайо погиб полицейский
Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех
В полиции назвали причину аварии автобуса с детьми в Калужской области
Опрос: большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ
Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Двое взрослых погибли и 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Врачи полчаса боролись за жизнь Децла
Очевидец сообщил о том, что перед смертью Децл не жаловался на самочувствие
Иосиф Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью Децла
Стало известно о влиянии выхода США из ДРСМД на Японию и Китай
В сирийском Алеппо обрушилась жилая пятиэтажка, погибли 11 человек
Грубость начальников наносит ущерб российской экономике
Следователи начали проверку по факту смерти Децла
Итог боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019: россиянин вернул себе чемпионский пояс, победив колумбийца
Дата похорон Децла будет известна после выяснения точной причины его смерти
Мать Децла оставила послание в соцсетях после смерти рэпера
"Бог забрал любимого". Жена Децла опубликовала в соцсетях пост в память о муже
Опубликовано видео последнего концерта Децла
Жертвами аварии в США стали пять детей от 5 до 15 лет
Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным
Стала известна предварительная причина смерти Децла