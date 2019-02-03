В США перевернулся автобус со школьной баскетбольной командой, пострадали 14 человек

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-03T11:48:12+03:00

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В американском штате Западная Виргиния перевернулся чартерный автобус, перевозивший женскую школьную команду по баскетболу, пострадали 14 человек – двое взрослых и 12 девочек-подростков, сообщает телеканал Fox News.

Авария произошла на трассе примерно в 200 километрах от города Роанок. Причины ДТП пока не выяснены. Пострадавших развезли по больницам, одну из старшеклассниц с травмами доставили вертолетом в Чарльстон (штат Вашингтон).

По данным местного телеканала, два человека находятся в критическом состоянии, а тренер команды Кайл Триггс написал в своем Twitter, что никто серьезных травм не получил: «У нас все хорошо».

Ранее сообщалось о другой аварии в США: в штате Мэриленд перевернулся минивэн, погибли пять детей. Старшему из них было 15 лет, младшему – пять. Взрослые выжили благодаря ремням безопасности, а дети были не пристегнуты.

Как писал сайт kp.ru утром в воскресенье, 3 февраля, серьезное ДТП с участием автобуса с детьми случилось в России, под Калугой. Ребята ехали на соревнования, когда их автобус опрокинулся в кювет. Погибли двое взрослых, сопровождающих, более 20 школьников пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU