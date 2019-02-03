Наркобарона "Эль Чапо" обвинили в педофилии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-03T12:38:46+03:00

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Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как "Эль Чапо" ("коротышка"), обвинили в педофилии. По данным американского суда, одиозный преступник занимался сексом с несовершеннолетними девочками, которых он называл "витаминами".

По словам одного из информаторов правоохранительных органов, в конце 2000-х годов Гусман неоднократно приказывал накачивать наркотиками 13-летних девочек, после чего занимался с ними сексом на территории одного из своих убежищ в Мексике. Как сообщает агентство Associated Press, один из адвокатов наркобарона назвал обвинения "крайне непристойными", тогда как сам Гусман отверг все обвинения в педофилии.

Наркодилер из Колумбии Алекс Сифуэнтес, в свою очередь, ранее сообщил правоохранителям, что в 2007 году Гусман пользовался услугами некоей "кумы Марии", которая предоставляла наркобарону фото несовершеннолетних девочек. "Доставка" одной несовершеннолетней на удаленное ранчо в мексиканском штате Синалоа обходилась Гусману в 5000 долларов США; стоит отметить, что, по словам Сифуэнтеса, наркобарон не приказывал накачивать девочек наркотиками перед половым актом.

Хоакин Гусман был экстрадирован из Мексики в США в начале 2017 года. Причиной этому стал очередной побег одиозного наркобарона из-под стражи. В настоящий момент "Коротышка" находится в американской тюрьме и ожидает суда.

Ранее сайт kp.ru сообщал о вскрытой ФБР интимной переписке Гусмана.

ИСТОЧНИК KP.RU