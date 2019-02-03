2019-02-03T12:55:49+03:00
Происшествия

МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусом в Калужской области

Информацию о пострадавших и погибших можно узнать по телефону: 8 (4812) 62 44 44
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: пресс-служба МЧС РФФото: пресс-служба МЧС РФ
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После крупного ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области, МЧС открыло телефон горячей линии. Позвонив по телефону 8 (4812) 62 44 44, можно получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии.

«На базе главного управления МЧС России по Смоленской области развернут телефон горячей линии 8-(4812)-62-44-44», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МЧС России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром в Калужской области в кювет опрокинулся автобус, перевозивший детей из Смоленска в Калугу. По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением из-за заноса на дороге.

В результате ДТП погибли семь человек, в том числе четверо детей. Кроме того, еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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