МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусом в Калужской области

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-03T12:55:49+03:00

Информацию о пострадавших и погибших можно узнать по телефону: 8 (4812) 62 44 44

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После крупного ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области, МЧС открыло телефон горячей линии. Позвонив по телефону 8 (4812) 62 44 44, можно получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии.

«На базе главного управления МЧС России по Смоленской области развернут телефон горячей линии 8-(4812)-62-44-44», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МЧС России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром в Калужской области в кювет опрокинулся автобус, перевозивший детей из Смоленска в Калугу. По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением из-за заноса на дороге.

В результате ДТП погибли семь человек, в том числе четверо детей. Кроме того, еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU